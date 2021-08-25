كارمن لبس تشوّق الجمهور لتفاصيل شخصيتها في "عالحلوة وعالمرة"







شاركت الممثلة اللبنانية كارمن لبس، متابعيها بنشر الإعلان الدعائي الأول لمسلسلها الجديد "​عالحلوة وعالمرة​" والذي سيبدأ عرضه في 29 أغسطس الجاري على قناة MBC 4.



كما شوقت الجمهور بصورة من شخصيتها خلال المسلسل، وظهرت بملابس بيضاء، وطالبت جمهورها بانتظار العرض الأول للعمل.



المسلسل من سيناريو وحوار مي حايك ولبنى مشلح ومن إخراج فكرت قاضي، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي في السراء والضراء.





وتدور أحداث "عالحلوة وعالمرة" في إطار رومانسي كوميدي حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرا.



ويشارك بالعمل كلا من نيقولا وجو طراد دانا مارديني و​باميلا الكيك​ و​كارمن لبس​ و​سلمى المصري​ ومحمد خير الجراح،.



