المخرج فيليب أسمر يعلن التحضير للجزء الثاني من مسلسل "للموت"





أعلن المخرج اللبناني فيليب أسمر، عن تحضيراته للجزء الثاني من المسلسل اللبناني للموت، وهو من بطولة النجمة ماغي بو غصن.



وكان الجزء الأول قد حقق نجاحات ساحقة في الماراثون الرمضاني المنصرم 2021، وهو من تأليف الكاتبة اللبنانية نادين جابر.



وكان "الفجر الفني" قد التقى بنادين جابر منذ أيام قليلة في مقابلة خاصة، وتحدّثت معنا حول مشاركتها في كتابة الجزء الثاني من للموت.



وقالت: ما زلت أكتب حلقاته، وأعد الجمهور بأنه سيكون أقوى من الجزء الأول، وسيعرض رمضان المقبل، والجزء الأول كان يلقب بمسلسل الصدمات وأؤكد لهم أنه سيظل على هذه الوتيرة، وستكون كل حلقة حاملة لصدمة معينة وهذا ما أستطيع البوح به حاليا.

