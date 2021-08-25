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من يستطيع التبرع بالدم؟.. اعرف الإجابة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:17 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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معظم الأشخاص الأصحاء بين سن 18 و65 سنة مؤهلين للتبرع بالدم للمرة الأولى، حيث إنه بعد فترة وجيزة من كل تبرع، يعوض جسمك كمية الدم التي تبرعت بها، والتي يكون مقدارها عادة 450 مليلتر وهو ما يسمى (وحدة دم كاملة).

وكل وحدة من الدم يمكن استخدامها لعلاج ثلاثة مرضى في حاجة إليها، حيث يتم تحضير كريات الدم الحمراء المركزة، والصفائح الدموية المركزة وبلازما الدم الطازجة من كل وحدة دموية كاملة يتبرع بها المتبرع.

كما أن هناك أربع فصائل دم رئيسية وهي A، B، O، AB

وكل منها يصنف حسب نظام ريس إلى سالب وموجب.

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بوابة الفجر الفجر التبرع بالدم

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