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مصدر بمحافظة القاهرة يكشف حقيقة تحصيل رسوم على التصوير في الشوارع

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن صدور لائحة خاصة بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وجراجات العاصمة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن هذا القرار معلن منذ سنوات، ولكن تم توحيده على الأحياء منذ حوالي أسبوع تقريبًا، بعد اعتماده من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أصدر لائحة خاصة بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

ونصت هذه اللائحة على أن المحافظة تحصل مبالغ مالية مقابل التصوير في ممتلكاتها والتي جاءت على النحو التالي:
- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير.
- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه في اليوم الكامل مقابل التصوير.

ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

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