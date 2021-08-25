عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تتويج الزمالك بالدوري









قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء.





ويخوض الفريق مرانه في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتوج فريق الزمالك ببطولة الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.



