ريال مدريد يرفض عودة رونالدو وضم هالاند من أجل مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل جديدة بشأن انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد وضع استراتيجية لضم مبابي هذا الصيف، مكونة من شرطين، الأول هو رفض المهاجم تجديد عقده مع باريس، والثاني انتظار إشارة من مسؤولي النادي الفرنسي ببيع اللاعب، وقد تحقق الشرطان بالفعل.





وأضافت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد، أن الميرنجي اهتم بكل التفاصيل المتعلقة بالصفقة، من إشارات ومكالمات وسوء فهم محتمل، ولم يسمح لأي شخص بالتدخل وخلق أي نزاع قد يعرقل مساعيه في هذه الصفقة.





وأشارت ماركا إلى أن كل جهود ريال مدريد في الآونة الأخيرة كانت تتركز على ضم مبابي، وليس أي لاعب آخر، مما جعل الميرنجي يرفض فكرة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أنها متاحة، كما تجاهل وجود مينو رايولا وكيل هالاند في مدريد.





وشددت الصحيفة على أن مبابي قاوم كل العروض وواجه الضغط الجماهيري، من أجل الانتقال لريال مدريد، وبالتالي لن يخذل النادي الملكي النجم الفرنسي، وسيتدخل لإحضاره من باريس.





وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بختام الموسم الجاري، ورغم ذلك يصر اللاعب على الرحيل هذا الصيف.



