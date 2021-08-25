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بهذة الطريقة.. محمد هنيدي يحتفل بفوز الزمالك بالدوري

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" صورة له من مرحلة الطفولة، وعدلها بالفوتوشوب.

وظهر مرتديا تيشرت نادي الزمالك وعلق قائلا:"الحمد الله الضحكة رجعت تاني ومبروك لنادي الزمالك العظيم ولجمهوره العظيم اللي وقف جنبه وسط كل الظروف الصعبة، مبروك أبطال الدوري".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس" الذي يعرض حاليا في السنيمات من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من النجوم.

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