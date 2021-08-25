البنك الأهلي يقرر إقامة ممر شرفي للزمالك بعد التتويج بالدوري





قرر نادي البنك الأهلي، إقامة ممر شرفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المواجهة التي سوف تجمع الفريقان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.





وكان الزمالك حسم لقب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه أمام الإنتاج الحربي، مساء أمس الثلاثاء، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 33.





يأتي ذلك وفقًا لما أكده كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، حيث أوضح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " قررنا إقامة ممر شرفي للزمالك في المباراة المقبلة عقب فوزه المستحق ببطولة الدوري".





جدير بالذكر أن الزمالك سوف يلتقي بنظيره البنك الأهلي، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.



