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بعد تألقها في "الناجية الوحيدة".. هدى حسين ترفع منسوب التشويق بالبرومو الخاص بـ"كف ودفوف"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حققت الفنانة هدى حسين، نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، بمسلسلها "الناجية الوحيدة"، وهو أول عمل يجمعها مع المخرجة هيا عبد السلام، ونجحت من خلاله في توسيع قاعدتها الجماهيرية.

ومنذ ساعات، أعلنت هدى عن مفاجأة جديدة لجمهورها وهو بدء عرض مسلسل "كف ودفوف" للمخرج منير الزعبي، في سبتمبر المقبل، حيث عمل العمل الجديد بصمات الدكتور حمد الرومي في التأليف.

وأحداث العمل تدور حول فرقتين شعبيتين، الأولى نسائية تقودها "سليمة" (الممثلة هدى حسين)، والثانية رجالية، لنشهد ما يدور بين الفرقتين من صراعات، ونعاين طبيعة العلاقات بين أفرادها، فيما يتطرق العمل إلى قضايا اجتماعية أخرى، بقالب جريء وجديد.


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