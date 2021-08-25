عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

أكد محمد الاتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه سوف يتم صرف مكافأة مالية خاصة للاعبي الزمالك، عقب الحصول على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وحسم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز بلقب بطولة الدوري المصري المصري، بعد الفوز على الإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.





وتابع: الزمالك واجه ظروف صعبة خلال النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري، ولكن في النهاية نجح في حصد اللقب.





وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم منح لاعبو الفريق راحة سلبية من أداء التدريبات الجماعية، عقب الفوز على الإنتاج الحربي.



