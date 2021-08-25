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السورية غادة بشور تعلن مشاركتها في "حارة القبة 3" بصورة مع عباس النوري

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة السورية غادة بشور محبيها، صورة جديدة من كواليس مسلسل حارة القبة 3، مع النجم عباس النوري والمخرجة رشا شربتجي.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل لافت، وأعربوا عن حماسهم لمتابعة العمل الجديد.

ويشهد الجزء الثالث مشاركة كل من النجمة أمل عرفة بشخصية "إخلاص" شقيقة "أبو العز" وكذلك كل من فراس ابراهيم ونسرين الحكيم بشخصيات جديدة.

وكانت الفنانة السورية قد تعرضت لوعكة صحية منذ أشهر، وواجهت شائعات وفاتها، وقالت في تصريحات صحافية: في الحقيقة، لمست محبة الجميع لي بعد هذا العارض الصحي، وكثير من الجمهور اطمأن عليّ، وأشكرهم جداً، ولكن أكثر ما أزعجني إشاعة وفاتي، لأن أهلي وقع عليهم الضرر بعد سماع هذا الخبر المؤلم، لأنني كنت في بيروت، وعندما قالوا عني ذلك، خرجت بفيديو بأسرع وقت، حتى أطمئن أهلي، هؤلاء أشاعوا هذا الخبر الغريب من أجل كسب اللايكات والتفاعل والشهرة، وأقول لهم عيب، عليكم التأكد من أي شيء قبل نشره لأن هذا الأمر يضرنا ويزعج ويؤلم أهالينا، ارحمونا، نحن بشر لدينا مشاعر وأحباء وأهل.

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