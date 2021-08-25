مني زكي تكشف عن عمل فني مرتقب يجمعها بأحمد حلمي

كشفت الفنانة منى ذكي، خلال الجزء الثاني من لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمة إسعاد يونس، عن عمل جديد يجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي بعد سنوات.



حيث قالت:"كل شوية بنكون عايزين نظهر في عمل مع بعض أنا وحلمي، ومن قريب جالنا ورق حلو...إن شاء الله يتم".



يذكر أن اجتمعت الفنانة منى ذكي مع الفنان أحمد حلمي في فيلم ليه خليتني أحبك، وفيلم سهر الليالي، وفيلم عمر 2000، وفيلم التجربة الدينماركية للزعيم عادل إمام، حيث ظهرا كضيوف شرف.