Advertisements

مني زكي تكشف عن عمل فني مرتقب يجمعها بأحمد حلمي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
كشفت الفنانة منى ذكي، خلال الجزء الثاني من لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمة إسعاد يونس، عن عمل جديد يجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي بعد سنوات.

حيث قالت:"كل شوية بنكون عايزين نظهر في عمل مع بعض أنا وحلمي، ومن قريب جالنا ورق حلو...إن شاء الله يتم".

يذكر أن اجتمعت الفنانة منى ذكي مع الفنان أحمد حلمي في فيلم ليه خليتني أحبك، وفيلم سهر الليالي، وفيلم عمر 2000، وفيلم التجربة الدينماركية للزعيم عادل إمام، حيث ظهرا كضيوف شرف.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة بيع الفنان أحمد عبد العزيز آثات منزله!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

01:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements