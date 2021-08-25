Advertisements

مي سليم : "لا تشغلني البطولة المطلقة حاليًا.. وسعيدة بدوري في "200 جنيه (خاص)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:18 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
Advertisements
حرصت الفنانة مي سليم على حضور الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة نجلتها وكان قد أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص للفيلم بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر

وكشفت الفنانة مي سليم للفجر الفني عن سعادتها بتواجدها وسط كل هؤلاء النجوم مشيرة إلي أنها سعيدة بعودة المخرج محمد أمين وذلك بعد غيابه 8 سنوات عن الفن".

كما تحدثت الفنانة مي سليم حول رأيها في البطولة المطلقة قائلة:" لا تشغلني البطولة المطلقة حاليا وكل ما أفعله هو محاولة اختيار أعمال قوية مناسبة".

فيلم "200 جنيه" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد

أخبار تهمك

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 18 ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

01:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements