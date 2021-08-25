مي سليم : "لا تشغلني البطولة المطلقة حاليًا.. وسعيدة بدوري في "200 جنيه (خاص)

حرصت الفنانة مي سليم على حضور الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة نجلتها وكان قد أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص للفيلم بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر



وكشفت الفنانة مي سليم للفجر الفني عن سعادتها بتواجدها وسط كل هؤلاء النجوم مشيرة إلي أنها سعيدة بعودة المخرج محمد أمين وذلك بعد غيابه 8 سنوات عن الفن".



كما تحدثت الفنانة مي سليم حول رأيها في البطولة المطلقة قائلة:" لا تشغلني البطولة المطلقة حاليا وكل ما أفعله هو محاولة اختيار أعمال قوية مناسبة".



فيلم "200 جنيه" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد