باتشيكو يهنئ الزمالك بالتتويج بالدوري ويكشف تفاصيل مثيرة عن رحيله









هنأ جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، القلعة البيضاء وجماهيرها، بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثالثة عشر في تاريخه.





وقال باتشيكو في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، أنا فقط شخص من ضمن أشخاص عديدة كانت السبب وراء تتويج الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم".





وتابع، "الموسم الحالي من بطولة الدوري نسخة مكررة من موسم 2014/2015، واتفقنا مع اللاعبين من البداية أننا سنكون أبطال هذا الموسم".





واستكمل، "لم أفهم سبب رحيلي عن الزمالك في الموسم الحالي، ولم أجد تفسيرًا أقدمه لوالدتي عند رحيلي، هناك شخص لا أعرفه مقرب من مجلس إدارة الزمالك أبلغني في الفندق بقرار رحيلي بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا، ولم أفهم السبب".





وأشار، "الإعلام المصري أكد أن الزمالك لعب أفضل كرة فنيا تحت قيادتي، لذلك لم أفهم سبب رحيلي عن تدريب الفريق، وما تم تداوله بشأن فقداني السيطرة على غرفة ملابس الزمالك، أمر غير صحيح، واسألوا شيكابالا وزيزو والونش وبنشرقي".





وأضاف، "تأخر راتبي لمدة ثلاثة أشهر في الزمالك ولم أتحدث مع الإدارة تمامًا بشأن ذلك، دائمًا ما كان لدينا صبر وكنا نحتوي اللاعبين، وتربطني علاقة مميزة بلاعبي الزمالك حتى الآن".



