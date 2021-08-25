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نجم الزمالك يحجز مركزاً أساسياً في تشكيل المنتخب

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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حجز أحد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مركزاً أساسياً في تشكيل منتخب مصر، خلال المواجهتين القادمتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر



وأكد الإعلامي أحمد شوبير: أن أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حجز مكانا أساسيا في تشكيلة المنتخب المصري خلال المباراة المقبلة أمام أنجولا، في تصفيات كاس العالم.


وكان نجح أحمد السيد زيزو في إحراز هدف نادي الزمالك، الأول في شباك الإنتاج الحربي، في أحداث اللقاء الذي جمعهم أمس، على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.


وحسم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز بلقب بطولة الدوري المصري، للمرة الـ 13 في تاريخ النادي.

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