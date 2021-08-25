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منى زكي عن دورها في فيلم "السادات": المخرج رفضني وأحمد زكي أقنعه

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تحدثت الفنانة منى زكي خلال الجزء الثاني من لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمة إسعاد يونس،عن كواليس دورها في فيلم السادات.

حيث قالت: "في فيلم السادات، أستاذ محمد خان ماكنش عايزني في الفيلم ده، وأستاذ أحمد زكي يقوله شوفها تاني، وفي الأخر اقتنع بي بعد ما تقدمت للفيلم 3 مرات".

وقالت عن أحمد زكي: "فنان مبهر جدًا، ويجيد كل الأدوار التي يؤديها، سواء كان صغير السن، في العمل، أو كبير السن".

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