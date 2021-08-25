Advertisements

مي سليم تكشف لـ"الفجر الفني" مصدر أول "200 جنيه" تحصل عليها في حياتها

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
Advertisements
حرصت الفنانة مي سليم على حضور الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة ابنتها وكان قد أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص فيلم "200 جنيه" والذي كان بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر

وكشفت مي سليم للفجر الفني عن أول "200 جنيه" قد حصلت عليها قائلة:" أول 200 جنيه أخدتها شنطة ماما وقلبتها من غير ما تعرف.

فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة بيع الفنان أحمد عبد العزيز آثات منزله!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

01:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements