مي سليم تكشف لـ"الفجر الفني" مصدر أول "200 جنيه" تحصل عليها في حياتها

حرصت الفنانة مي سليم على حضور الخاص لفيلم "200 جنيه" بصحبة ابنتها وكان قد أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص فيلم "200 جنيه" والذي كان بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر



وكشفت مي سليم للفجر الفني عن أول "200 جنيه" قد حصلت عليها قائلة:" أول 200 جنيه أخدتها شنطة ماما وقلبتها من غير ما تعرف.



فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد