إنتر ميلان يفكر في التعاقد مع بيلوتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان اتخذ خطوات جادة نحو التعاقد مع الهداف الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، هذا الصيف.





وتعاقد إنتر ميلان مع البوسني إيدين دجيكو لخلافة روميلو لوكاكو، الذي انتقل إلى تشيلسي، لكن هناك رغبة في إضافة مهاجم آخر، قبل انتهاء الميركاتو.





وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فقد التقى بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو من إنتر مع أوربانو كايرو رئيس تورينو، وتحدثا حول إمكانية ضم بيلوتي.





وتابعت الشبكة، أن رئيس تورينو طلب الحصول على 20-22 مليون يورو، بالإضافة للمكافآت، لبيع مهاجمه الدولي، علمًا بأن عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم.





وأشارت الشبكة ، أن صفقة بيلوتي ستكون أرخص بنحو 10 ملايين يورو من ضم الأرجنتيني خواكين كوريا لاعب لاتسيو.



