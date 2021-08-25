عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

علق حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، على الأنباء المتداولة بشأن وجود احتمالية لإلغاء بطولة كأس مصر، لهذا الموسم.





وقال حسين السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من المستحيل أن تتعارض أهداف الزمالك مع المصلحة العامة، ولكن من يطلق "بالونة اختبار إلغاء الكأس له أهداف وأغراض خاصة".





كما أوضح، "رصدنا مكافآت خاصة للاعبين في المباريات الخمس الأخيرة من أجل تحفيزهم على حسم لقب الدوري".





جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز، لهذا الموسم 2020-2021، بشكل رسمي، مساء أمس الثلاثاء.



