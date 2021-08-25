مني زكي عن الراحل وحيد حامد : "حبيت الفن بطريقته"

تحدثت الفنانة منى زكي خلال الجزء الثاني من لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمة إسعاد يونس، عن الأعمال التي جمعتها بالكاتب الكبير وحيد حامد.



حيث قالت:"أول مرة قابلت فيها الأستاذ وحيد حامد كان في مسلسل بـ عنوان أهالينا، مع الفنانة صابرين، وبعد كده اتقابلنا تاني، وعرض عليا سيناريو فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة للفنان أحمد ذكي، وافقت علطول، وبعد أسبوع عملت حادثة، وفضلت قاعدة في البيت 8 شهور، قلت خلاص زمانهم جابوا حد تاني للفيلم".



وأضافت:" اتفاجئت بعد 8 شهور، أستاذ وحيد بيكلمني في التليفون، وقال لي هنعمل الفيلم أمتى بقى، كان قلبي بيرفرف وقتها مصدقتش، وفعلًا كان ربنا بيحبني، وحبيت الفن بـ الطريقة دي".





وتابعت:" أثناء تصوير فيلم "دم غزال"، أشخاص غاليين عليا من أسرتي في أمريكا تعبوا، روحت لأستاذ وحيد وقلت له أنا لازم أمشي، قال لي أى المشكلة، فقولتله أنا احتمال افضل اسبوعين هناك، قالي حاجة عمري ما هنساها وهى هستناكي أنا استنيتك قبل كده فاكرة".





وقالت إنها كانت متخوفة من دورها في فيلم احكي يا شهرزاد حيث قالت:" كنت خايفة جدا اعمله، وقلت للأستاذ وحيد حامد، أرجوك بلاش مش هعرف أدافع عن نفسي، رد عليا وقال لي أنتي مش بتشوفي نفسك بتتكلمي إزاى في البرامج، أنت هتعرفي تقولي الصح ومن بعدها الكلمة دي فرقت معايا جدا".