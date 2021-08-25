هكذا احتفل عمرو أديب بفوز الزمالك بالدوري





أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بفوز فريقه المفضل الزمالك ببطولة الدوري حيث نشر بوست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".



وعلق قائلا: "محدش يعرف السعادة اللي إحنا فيها.. إحنا مش مهتمين بالتحفيل أو الشماتة إحنا فرحانين، وبس إحنا كسبنا فى ظروف من أصعب ما يمكن".



وأضاف: "في ظل عدم وجود مجلس أو ميزانية، وأرجوكم لهدوء هنونا زي ما كنا بنهني، مبروك يا رجالة مبروك للزمالك".



يذكر أن احتفل عدد كبير من نجوم الفن بفوز الزمالك بالدوري وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي والمخرج محمد العدل وياسمين الخطيب.