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شقيقة دنيا بطمة تثير الجدل بصورتها مع زوجها في حمام السباحة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت ابتسام بطمة شقيقة النجمة المغربيّة دنيا بطمة تثير الجدل والغضب من خلال نشر صور جريئة جداً لها.

ونشرت ابتسام مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ظهرت فيها من داخل حمام السباحة بمايوه بكيني أسود اللون كشف عن أجزاء كثيرة من جسدها.

وفي صور أخرى ظهرت أيضا بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير) الجملة التي أثارت جدلا.

وفي مايو الماضي، احتفلت شقيقة الفنانة المغربية بعقد قرانها على فؤاد قبيجو بمراكش، وسط اهتمام كبير من الجمهور.

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