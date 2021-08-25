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عاجل.. خروج منة فضالي من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
يارا عادل
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أعلنت النجمة منة فضالي، عن خروجها من المستشفى، خلال الدقائق الماضية، بعد إجراؤها عملية جراحية، ولم تذكر أية تفاصيل عن هذة العملية، واكتفت بنشر صورة لها من داخل غرفة العمليات معلقة:." عملية خفيفة دعواتكم". 


وكتبت منة فضالي،منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :." انا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمدلله ومش عمليه تجميل اقسم بالله بلعكس لو تجميل حقول ".


وتابعت النجمة حديثها قائلة:."شكرا ليكم جميعا وشكرا لكل الناس اللي سالت عليا علي راسي الف شكر شكرا صديقي الدكتور محمود السيد".


وتشارك منة فضالي حالياً في تصوير فيلمها الجديد "في القلب" للإنتهاء من المراحل النهائية للعمل استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.


 وفيلم "في القلب" من بطولة النجم خالد سليم وسوسن بدر وهالة فاخر وتونى ماهر وأخرون من النجوم، والفيلم من تأليف محمد حسين ألمظ ووعادل مرسى وإخراج مرقس عادل.

ويذكر أن أخر أعمال منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" والذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي، والمسلسل من بطولة النجم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وأخرون من النجوم ومن إخراج محمد سامي.

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