حازم إمام: تعاهدنا على تحقيق لقب الدوري منذ البداية لإسعاد الجماهير





عقب حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تتويج فريقه بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بشكل رسمي، مساء أمس الثلاثاء، بعد الفوز على الإنتاج الحربي، بهدفين نظيفين، في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.





وأوضح حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " فصلنا أنفسنا كلاعبين عن الأزمات التي مر بها النادي خلال الفترة الأخيرة، وهدفنا كان واضحًا منذ البداية وهو الفوز بلقب الدوري وإسعاد جماهيرنا".





وتابع، "لا يهم من سيلعب، ولكن الأهم هو فوز الزمالك كما تعاهدنا سويًا منذ بداية الموسم الحالي".



