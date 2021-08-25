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سمر محمد متولي : دوري في "200 جنيه" جاء عن طريق الصدفة .. وأشارك في "إجازه مفتوحة" (خاص)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
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تشارك الفنانة سمر محمد متولي ابنة الفنان محمد متولي في فيلم "200 جنيه" وكان قد أقيم أمس الثلاثاء عرض خاص للفيلم بأحد المولات بمنطقة 6 أكتوبر

وكشفت الفنانة الشابة سمر متولي للفجر الفني؛ عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "200 جنيه" مشيرة إلي أن دخولها مجال التمثيل جاء عن طريق الصدفة حيث ذهبت لاحد شركات الكاستينج وتم أاختيارها مضيفة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا الفيلم وسط كل هؤلاء النجوم.


وتحدثت عن أعمالها القادمة مشيرة إلي أنها تشارك حاليًا في مسلسل " أجازه مفتوحة" مشيرة إلي ان ترشيحها جاء عن طريق مخرج العمل



فيلم "200 جنية" إخراج احمد أمين،قصه احمد عبد الله بطولة ليلي علوي،احمد السقا ،احمد رزق،إسعاد يونس،ليلي علوي،ملك قوره،مي سليم،طارق عبد العزيز،دينا فؤاد

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