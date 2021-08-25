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باريس سان جيرمان يحسم مصير ألكانتارا

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قرر الاستغناء عن أحد نجومه قبل غلق باب سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن باريس سان جيرمان يرغب في بيع بعض لاعبيه من أجل تغطية عجز كبير في الموارد المالية وربما لتمويل المزيد من الصفقات الصيفية.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن إدارة النادي الباريسي أبلغت فجأة البرازيلي رافينيا ألكانتارا بأنه يمكنه الرحيل على سبيل الإعارة.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن انضمام ألكانتارا لأحد الأندية الإيطالية هو الوجهة الأقرب للنجم البرازيلي خاصة بعدما خرج تماما من حسابات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان على الرغم من أن توماس توخيل المدير الفني السابق للفريق الباريسي أجاد في توظيف النجم البرازيلي.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن الباب مفتوح أمام أندية من دوريات أخرى ويدرس مسئولو باريس سان جيرمان تحمل جزء من راتب ألكانتارا في حالة إعارته في الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن عقد ألكانتارا مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2023 علما بأنه انضم في صيف العام الماضي قادما من برشلونة الإسباني.

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