سيف الجزيري: خضت مباراة الإنتاج الحربي مصابًا والتتويج محى لحظات التعب

أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه خاض لقاء الإنتاج الحربي، مساء أمس الثلاثاء، وهو يعاني من إصابة في المعدة.





وقال الجزيري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت أعاني من بعض الآلام في معدتي قبل مباراة الإنتاج، لكني تحاملت على نفسي وخضت اللقاء".





وتابع، "لا يوجد مباراة سهلة عندما يكون هدفك هو الفوز بجميع المباريات، لكن فرحة الفوز باللقب تمحي أي لحظة تعب طوال الموسم".





واستكمل، "حسمنا لقب الدوري، ومازال أمامنا الكأس، وتحية الجماهير لي، ليست بالأمر الجديد، هذا ما عودتنا عليه جماهير الزمالك".





جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على الإنتاج الحربي، مساء أمس الثلاثاء، بهدفين نظيفين.



