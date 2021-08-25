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الإماراتي أحمد خميس ينهار من البكاء بعد حديثه عن عدم معرفته أهله الحقيقيين ونسبه المجهول

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الإعلامي والفنان الإماراتي أحمد خميس، عن حزنه الشديد من الحديث الدائم حول نسَبَه المجهول ونشأته يتيماً من دون معرفة أهله الحقيقيين الذين لا يعرفهم.

وقال في منشور عبر أحد حساباته الرسمية: "أولاً، لا أحب الخوض في هذا الموضوع، إذ بفضل الله ومن بعده دولتي، شعرت بالتعويض عن أشياء كثيرة في حياتي، ونسيت لوهلة أنني مجهول النسَب أو أنني يتيم".

وأضاف: "لكن السؤال هو: إلى متى أسأل نفسي، هل أهلي موجودون أم لا؟".

وتابع خميس: "لا أخفي عليكم، في أوقات معينة، دائماً أفكر بهم، وفي كل يوم أخبر نفسي أنهم سيرونني إذا كانوا على قيد الحياة، ويشعرون لوهلة بأنهم أخطأوا أو على الأقل أريد أن أعرف إذا كانوا ميتين فأكمل حياتي، هم بالنسبة إلي ميتون بالأصل لأني لم أرهم ولا أعلم أشكالهم".

واختتم منشوره قائلاً: "اتمنى منكم تفهم أنني أكتب هذا الكلام لأنكم أهلي".

يُذكر أن أحمد خميس شارك في برنامج "آراب كاستنج" في عام 2015، حيث قال بعد أحد العروض: "أنا يتيم الأب والأم ولا أعرف من هم عائلتي وأخوتي، وتربيت في دار أيتام".

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