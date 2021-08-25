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هكذا احتفل حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ 42

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوست يحتفل فيه بعيد ميلاده 42.

وعلق قائلا: "اللهم إني أستودعك عامًا مضى من عمري بحلوه ومرّه.. ذكرياته وأجمل لحظاته.. ‏فاغفر لي ما أخطأت فيه.. واكتب لي في عامي الجديد فرحةً تغيّر مجرى حياتي يارب".


يذكر أن أخر أعمال الفنان حسين الجسمي أغنية "حته من قلبي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع علي فتح الله.

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