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حسين لبيب: علمت بخبر انتقال ساسي للدحيل قبل دخولي الزمالك

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان يعلم خبر انتقال فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض السابق، إلى نادي الدحيل القطري، قبل توليه رئاسة النادي.

وقال حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فترة رحيل فرجاني ساسي كانت الأصعب على نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، لكننا تجاوزنا الأمر سريعًا، واللجنة أجادت إدارة ملف كرة القدم".

وتابع، "أحمد حسام ميدو أبلغني أن فرجاني ساسي قام بالتوقيع مع الدحيل القطري، قبل دخولي لنادي الزمالك، وأعتقد أن الخاسر الوحيد من ملف فرجاني ساسي ونادي الزمالك الآن هو اللاعب، الزمالك هو من يصنع النجوم". 

واختتم، "سننظم احتفالية كبرى في حب نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل".

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