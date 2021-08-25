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يوفنتوس يفتح باب الرحيل أمام ماكيني

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن عدم إقتناع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، بالأمريكي ويسون ماكيني، جناح البيانكونيري.

وانضم ماكيني لصفوف اليوفي في الصيف الماضي، قادمًا من شالكه، وقدم مستويات جيدة في أول مواسمه رفقة البيانكونيري.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوجد اهتمام من جانب أندية توتنهام وإيفرتون وأستون فيلا للظفر بخدمات اللاعب الأمريكي".

وأضافت:"يمثل أستون فيلا النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات الأمريكي ويسون ماكيني، ويأتي من بعده توتنهام ثم إيفرتون".

وتابعت:"ويريد يوفنتوس ما لا يقل عن 30 مليون يورو للتخلي عن خدماته لاعبه الأمريكي الشاب، الذي انضم للفريق مقابل 18.5 مليون يورو".

فى سياق منفصل، تنتظر نادي يوفنتوس أزمة كبيرة قبل مباراة نابولي في قمة الجولة الـ 3 من بطولة الكالتشيو، بسبب فترة التوقف الدولي.

وسيفتقد اليوفي 6 نجوم من بين صفوفه قبل مواجهة نابولي 12 سبتمبر المقبل، بسبب إنضمامهم لمنتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة

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