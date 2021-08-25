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يوفنتوس يفتح باب الرحيل أمام ماكيني
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:33 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن عدم إقتناع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، بالأمريكي ويسون ماكيني، جناح البيانكونيري.
وانضم ماكيني لصفوف اليوفي في الصيف الماضي، قادمًا من شالكه، وقدم مستويات جيدة في أول مواسمه رفقة البيانكونيري.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوجد اهتمام من جانب أندية توتنهام وإيفرتون وأستون فيلا للظفر بخدمات اللاعب الأمريكي".
وأضافت:"يمثل أستون فيلا النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات الأمريكي ويسون ماكيني، ويأتي من بعده توتنهام ثم إيفرتون".
وتابعت:"ويريد يوفنتوس ما لا يقل عن 30 مليون يورو للتخلي عن خدماته لاعبه الأمريكي الشاب، الذي انضم للفريق مقابل 18.5 مليون يورو".
فى سياق منفصل، تنتظر نادي يوفنتوس أزمة كبيرة قبل مباراة نابولي في قمة الجولة الـ 3 من بطولة الكالتشيو، بسبب فترة التوقف الدولي.
وسيفتقد اليوفي 6 نجوم من بين صفوفه قبل مواجهة نابولي 12 سبتمبر المقبل، بسبب إنضمامهم لمنتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة
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