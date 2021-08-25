رضوى الشربيني: "الجوازة المتأخرة احسن بكتير من الجوازة الغلط"

نشرت اللإعلامية رضوى الشربيني، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها باللون الأحمر



وعلقت قائلة:"صورة بعنوان.. الجوازة المتأخرة احسن بكتير من الجوازة الغلط".





تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل وذلك بعد تحذير الفنان أحمد سعد عقد قرانة على عارضة الأزياء علياء بسوني



نشرت "الشربيني" على صفحتها صورة للفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني من عقد قرانهم.



علقت رضوي عليها قائلة "مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا، خلي بالك يا أحمد.. أحسن بص!!." وذلك الذي جعلها تتصدران محركات البحث.