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.. اليوم رنا سماحة ضيفة "الستات مايعرفوش يكدبوا"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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روجت الفنانة رنا سماحة لحلقتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" التي ستعرض اليوم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث علقت قائله:"استنوني بكرة الساعة ٣ عصرا، مع أحلي ستات في الستات مايعرفوش يكدبوا على cbc، أن شاء الله تكون حلقة حلوة وتحبوها".

يذكر أن تحدثت الفنانة رنا سماحه عن أنباء انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك بعدما قاموا بحذف وإلغاء متابعة بعضهم عبر "إنستجرام".

قالت رنا سماحة في تصريحات صحفية لها أن أسرار بيتها ليست عرضه للنشر ولا تستطيع التحدث عنها

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