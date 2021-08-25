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"الزمالك جوه قلبي".. الملحن عزيز الشافعي يعبر عن فرحته بالفوز بالدوري

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفل الملحن عزيز الشافعي بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري للموسم الحالي، للمرة الـ 13 في تاريخه بعد هزيمة الإنتاج الحربي.


وكتب عزيز الشافعي عبر حسابه علي تويتر "الزمالك جوه قلبي .. ‎زملكاوي_انا، مبرووووك الدورى العام يا حبيب قلبي"


وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

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