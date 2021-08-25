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بفستان أنيق.. مي عمر تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، صور من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مي عمر بفستان أخضر لامع قصير، وخطفت الانظار بجمالها ورشاقتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

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