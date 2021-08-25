نوال الزغبي تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة بـ "عليه ابتسامة"

تخطى كليب "عليه ابتسامة"، للفنانة نوال الزغبي حاجز النصف مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.



وكانت قد روجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد "عليه ابتسامة" ، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.