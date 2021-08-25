المطربة Yal Solan لـ "الفجر الفني": تحدّيت نفسي بتتر "صالون زهرة" لعدم غنائي بالعربية من قبل





عرضت منصة شاهد vip، أول حلقتين من مسلسل صالون زهرة؛ بطولة النجمين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، الخميس الماضي.



وتصدرت الحلقتين منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي لفتت أنظار الجمهور، هي شارة العمل والتي حملت عنوان شو أوريجينال، الأغنية من كلمات، وألحان وتوزيع الفنان اللبناني مايك ماسي.



وقدّمت الفنانة يال سولان، الشارة بصوتها إلى جانب مايك، وصوتها جذب أنظار الجمهور والذي وصفه بالحنون، وأكدوا على أن الأغنية جمعت بين اللغتين الأجنبية والعربية العامية اللبنانية، بطريقة عفوية مبسطة وكانت ملائمة لها جدا.



وتواصل "الفجر الفني" معها في مقابلة خاصة، للوقوف على تفاصيل تعاونها مع مايك ماسي وشركة الصباح، وحول الكليب العفوي الذي تم طرحه عبر المنصات الالكترونية والرقمية والذي جمعهما معا.



واستهلّت حديثها معنا وقالت: "سعيدة جدا بحالة النجاح التي حققتها شارة صالون زهرة، والأمر بالبداية، جاء عن طريق ترشيح مايك اسمي لفريق عمل المسلسل واقترح أن أقدمها بصوتي أمامهم وشجعني كثيراً، وانغرمت بها فور سماعي للحنها وكلماتها ودخلت قلبي سريعاً.



وأضافت: هذه الأغنية كانت بمثابة تحدي كبير لي، أولاً انا لست معتادة على الغناء باللغة العربية، بل أقدّم أغنيات أجنبية، وناهيك عن أنها لا تتطلب فقط الغناء بل لها كاركتر معين عليّ أن أتقمصه بالتمثيل أثناء الغناء، حتى أستطيع أن اوصلها للجمهور بنعومة في الأداء وبخفة ظل، كما أنني سعدت جدا بالتعاون مع مايك ماسي فهو مدرب الصوت الخاص بي.



وتابعت: العمل معه لا أستطيع وصفه، هو شخص إيجابي جداً، والأجواء معه مرحة جداً، ويعمل من قلبه، فهو يتفهّم صوتي جيداً ويعرف كيف يخرج منه كل جديد، كما نجح في توصيل تفاصيل الشخصية التي كان من المطلوب تقمص روحها خلال الغناء.



وبسؤالها حول الكليب وسبب تصويره، كشفت: حتى أكون صريحة هو ليس كليب بالمعنى المعروف، فقط هو فيديو بسيط وعفوي حتى نشجع الجمهور لغناء الأغنية، وجاءت كواليسه أكثر من رائعة.



وأشارت إلى أنها منذ دخولها هذه التجربة؛ لم تكن أبداً تتوقع كل هذه الردود الإيجابية على الأغنية، وأكدت "لم أضع في باديء الأمر أي توقعات، فقط قدّمت كل ما بإمكاني تقديمه وعندما قرأت تفاعل الجمهور شعرت بأن تجربتي ازدادت جمالاً وتحمّست كثيراً.



واختّتمت: أحضر لأغنيات جديدة من كلماتي وتوزيع مايك ماسي، كما تعاونا معا في تلحين أغنيات منهم، وأشتهر بأن الموسيقى الخاصة بي لا تشبه غيرها، وهناك تنوع فيها لأنها تشبهني، هذه الأغنيات باللغة الأجنبية ولكن بعد نجاح شو أوريجينال تحمّست لأكتب وأغني بالعربية وأكتشف نفسي.





