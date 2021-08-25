عضو الزمالك السابق يكشف موقفه من الترشح للإنتخابات المقبلة

كشف مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن موقفه من الترشح للإنتخابات المقبلة في القلعة البيضاء.





وأوضح العماري، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أنوي الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، وأتمنى أن تستمر اللجنة المعينة الحالية، وأن تساندها الجماهير لتوفير كل الدعم والاستقرار للنادي".





واستكمل، "فوز الزمالك ببطولات في كل الألعاب الجماعية في ظل كم الأزمات التي مر بها هذا الموسم إنجاز كبير جدا، وجمهور الزمالك عاقل ويعلم جيدًا من يحب ناديه ويسانده".





يشار إلى أن الزمالك، كان قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، بشكل رسمي، مساء أمس الثلاثاء، بعد الفوز أمام الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل لاشيء.



