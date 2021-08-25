سمير كمونة يكشف سبب فشل الأهلي في التتويج بلقب الدوري

كشف سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، سبب فشل القلعة الحمراء في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم.





وكان الزمالك نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، متفوقًا على الأهلي بفارق 6 نقاط.





وأوضح كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "التركيز على بطولة إفريقيا، وتأجيل بعض المباريات أثر بشكل كبير على النادي الأهلي في الدوري".





وتابع، "الرياضة أخلاق، هاردلاك للنادي الأهلي، وألف مبروك للزمالك وجماهيره الفوز بلقب الدوري بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طوال الموسم".



