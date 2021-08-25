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عبد الهادي: تعادل الأهلي مع بيراميدز كلمة السر في تتويج الزمالك

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح مدحت عبدالهادي، نجم نادي الزمالك السابق، السر وراء تتويج القلعة البيضاء، بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

وقال عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعادل بيراميدز مع الأهلي وفوز الزمالك على الاتحاد السكندري، هو كلمة السر وراء فوز الزمالك ببطولة الدوري هذا الموسم".

فيما هنأ جماهير الزمالك، ولاعبي الفريق الأبيض، بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز، برصيد 79 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن الأهلي.

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