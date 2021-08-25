موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال بيتيس يوم السبت 28 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين فريق ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز العاشر برصيد نقطين.



