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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:02 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال بيتيس يوم السبت 28 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين فريق ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي..
حراسة المرمي: كورتوا.
خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، ميندي، كارفاخال.
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.
خط الهجوم: كريم بنزيما، جونيور، هازارد.
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