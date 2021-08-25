Advertisements

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال بيتيس يوم السبت 28 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين فريق ريال مدريد ضد نظيره ريال بيتيس يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي..

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، ميندي، كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، جونيور، هازارد.

أخبار تهمك

كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

01:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements