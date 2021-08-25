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بعد خسارة الدوري.. صدمة جديدة في الأهلي
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:02 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية تركية، عن غلق مسؤولى جلاتا سراى ملف التعاقد مع نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بسبب مغالاة فريقه فى طلباته المالية.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "milliyet" التركية:"فأن مسؤولو النادي التركي قرروا إيقاف التفاوض مع النادي الأهلي بشأن صرف النظر عن الظفر بخدمات المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما إنهم انصرفوا للبحث عن أسماء جديدة".
وأضافت: "قدم الفريق التركي عرض يبلغ 6 ملايين دولار لشراء اللاعب، لاسيما طلب مسؤولي النادي الأهلى 7.5 مليون دولار التفاوض كشرط للموافقة على رحيله".
وتابعت:"بالإضافة إلى 20% من إعادة البيع اللاعب، ما جعل مسؤولو نادى جلاتا سراى يقررون إغلاق هذا الملف".
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن في شهر يناير من العام الجاري عن تمديد تعاقد لاعب الوسط لمدة موسمين ليستمر بقميص المارد الأحمر لمدة 5 سنوات مقبلة.
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