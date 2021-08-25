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بعد خسارة الدوري.. صدمة جديدة في الأهلي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية تركية، عن غلق مسؤولى جلاتا سراى ملف التعاقد مع نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بسبب مغالاة فريقه فى طلباته المالية.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "milliyet" التركية:"فأن مسؤولو النادي التركي قرروا إيقاف التفاوض مع النادي الأهلي بشأن صرف النظر عن الظفر بخدمات المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما إنهم انصرفوا للبحث عن أسماء جديدة".

وأضافت: "قدم الفريق التركي عرض يبلغ 6 ملايين دولار لشراء اللاعب، لاسيما طلب مسؤولي النادي الأهلى 7.5 مليون دولار التفاوض كشرط للموافقة على رحيله".

وتابعت:"بالإضافة إلى 20% من إعادة البيع اللاعب، ما جعل مسؤولو نادى جلاتا سراى يقررون إغلاق هذا الملف".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن في شهر يناير من العام الجاري عن تمديد تعاقد لاعب الوسط لمدة موسمين ليستمر بقميص المارد الأحمر لمدة 5 سنوات مقبلة.

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