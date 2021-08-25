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الكشف عن مصير إيهاب جلال في الإسماعيلي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن مصير المدرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأصفر في الفترة المقبلة.

مصير إيهاب جلال
وعن مصير مدرب الدراويش أكد وحيد في تصريحات إذاعية: " إيهاب جلال طلب استغلال اسم الإسماعيلي الكبير من أجل جذب الصفقات التي يرغب في ضمها، بالتواجد في فريق عريق يستطيع المنافسة في الموسم المقبل"

وواصل: "إيهاب جلال وضع شرطا للبقاء مع الإسماعيلي وهو نجاح النادي في التعاقد مع الصفقات التي طلبها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأتم وحيد في تصريحاته موضحا حقيقة بيع باهر المحمدي: " لا أساس من الصحة لما تردد عن بيع باهر المحمدي في الميركاتو الصيفي، النادي ليس لديه نية لبيع المحمدي، في الفترة الجارية.

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