Advertisements
موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:29 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه فريق برشلونة نظيره خيتافي يوم الاحد 29 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين فريق برشلونة ضد نظيره خيتافي يوم الاحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وكان نادي برشلونة قد تعثر فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق امام اتلتيك بيلباو.
Advertisements