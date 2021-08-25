موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

يواجه فريق برشلونة نظيره خيتافي يوم الاحد 29 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين فريق برشلونة ضد نظيره خيتافي يوم الاحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





وكان نادي برشلونة قد تعثر فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق امام اتلتيك بيلباو.



