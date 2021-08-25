تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يواجه فريق برشلونة نظيره خيتافي يوم الاحد 29 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين فريق برشلونة ضد نظيره خيتافي يوم الاحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، اورخوا، البا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ديباي.



