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حقيقة رغبة الزمالك في ضم نجمي بيراميدز
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:59 ص
ريهام عبد المحسن
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كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن مفاوضات مسئولي الفارس الأبيض مع عبدالله السعيد نجم بيراميدز من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية :"حدثت مفاوضات بشكل مباشر بين إدارة القلعة البيضاء وعبدالله السعيد عن طريق ميدو حزين وكيل أعماله من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ".
وأضاف:"عبدالله السعيد لاعب مميز للغاية وفي حال انضمامه إلى الزمالك سيكون إضافة كبيرة للفارس الأبيض".
وتابع:"الزمالك أيضًا قريب من التعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم دفاع بيراميدز، الفارس الأبيض دخل في مفاوضات قوية مع إدارة بيراميدز لحسم صفقة أحمد أيمن منصور".
واختتم حمادة أنور تصريحاته قائلا:"الزمالك يرغب في التعاقد مع أحمد أيمن منصور في ظل إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر".
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