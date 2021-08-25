Advertisements

حقيقة رغبة الزمالك في ضم نجمي بيراميدز

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن مفاوضات مسئولي الفارس الأبيض مع عبدالله السعيد نجم بيراميدز من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية :"حدثت مفاوضات بشكل مباشر بين إدارة القلعة البيضاء وعبدالله السعيد عن طريق ميدو حزين وكيل أعماله من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ".

وأضاف:"عبدالله السعيد لاعب مميز للغاية وفي حال انضمامه إلى الزمالك سيكون إضافة كبيرة للفارس الأبيض".

وتابع:"الزمالك أيضًا قريب من التعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم دفاع بيراميدز، الفارس الأبيض دخل في مفاوضات قوية مع إدارة بيراميدز لحسم صفقة أحمد أيمن منصور".

واختتم حمادة أنور تصريحاته قائلا:"الزمالك يرغب في التعاقد مع أحمد أيمن منصور في ظل إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر".

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

06:29 ص

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

01:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements