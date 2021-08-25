النصر السعودي يتطلع لخطف نجم الأهلي هذا الصيف

كشفت تقارير صحفية تركيا، عن آخر تطورات مفاوضات مسئولى جالاتا سراي التركي مع نظرائهم بالنادى الأهلي بضم أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضحت التقارير إلى أن جالاتا سراي تراجع عن ضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي، بسبب المغالاة من قبل مسئولى المارد الأحمر.





كما كشفت مصادر خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع المالي أليو ديانج صاحب 23 عام لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيرة أسوان ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الأهلي we السلام.



