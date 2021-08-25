Advertisements

النصر السعودي يتطلع لخطف نجم الأهلي هذا الصيف

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية تركيا، عن آخر تطورات مفاوضات مسئولى جالاتا سراي التركي مع نظرائهم بالنادى الأهلي بضم أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير إلى أن جالاتا سراي تراجع عن ضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي، بسبب المغالاة من قبل مسئولى المارد الأحمر.

كما كشفت مصادر خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع المالي أليو ديانج صاحب 23 عام لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيرة أسوان ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الأهلي we السلام.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة الدوري.. الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

12:32 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

06:29 ص

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

01:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements