تطورات جديدة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تطور جديد بشأن مستقبل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم الحالي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن سان جيرمان سيكرر سيناريو نيمار، مع مبابي في الصيف الحالي.





وسبق أن فتح باريس، الباب في صيف 2019 أمام الأندية الراغبة في ضم نيمار لتقديم العروض، وخاض النادي الفرنسي، مفاوضات بالفعل مع برشلونة حول الصفقة.





وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيكرر نفس الأمر مع مبابي هذا الصيف، لكن باريس لا يزال مترددًا بشأن بيع اللاعب.





وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يجب أن يقدم عرضًا مقنعًا لسان جيرمان للحصول على مبابي، لكن المزاد على اللاعب الفرنسي قد يبدأ بـ 180 مليون يورو.



