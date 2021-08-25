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خالد الصاوي لـ"الفجر الفني": تجميع كل هؤلاء النجوم في "200 جنيه" لم يكن صعبًا.. والسر في الفكرة الجيدة (خاص)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - تصوير :- ياسمين عليوه
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حرص الفنان خالد الصاوي على حضور العرض الخاص لفيلم "200 جنيه" الذي قد أقيم أمس بأحد المولات بمنطقة 6 اكتوبر

وكشف الصاوي للفجر الفني؛ عن سبب مشاركته في الفيلم، مشيرًا إلى أنه وراء تحمسه للعمل هو الورق الجيد.

وتحدث عن كيفية تجمع كل هؤلاء النجوم داخل عمل واحد مشيرًا إلي أن عندما يكون هناك فكرة جيدة وسيناريو جيد ومخرج عظيم ، ومنتج يقدر كل هؤلاء حتمًا سيشاركون في الفيلم، مؤكدًا أن فكرة تجميع النجوم ليس صعبة.


فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين بطولة إسعاد يونس،مي سليم،أحمد السقا،ملك قورة،دينا فؤاد،مروان يونس،حسن ابو الرووس،نرمين زعزع،صابرين"

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